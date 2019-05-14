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МИД Ливана осудило атаки на танкеры в водах ОАЭ

Политика

Ливан также призвал ООН и международное сообщество предпринять действия по обеспечению мира

Бейрут, 14 мая 2019, 12:34 — REGNUM  Ливан осудил действия, направленные против четырех танкеров в территориальных водах ОАЭ, соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел страны.

«МИД Ливана осуждает инцидент, связанный с вредительскими действиями, которым подверглись четыре торговых судна вблизи территориальных вод ОАЭ», — говорится в заявлении.

Кроме того, Ливан призвал Организацию Объединенных наций и международное сообщество предпринять действия по обеспечению мира, безопасности и свободной морской навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая ОАЭ заявили об актах саботажа в отношении четырех коммерческих судов в исключительной экономической зоне страны. Подробности инцидента не приводились, отмечалось лишь, что утечек топлива не было, никто не пострадал.

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