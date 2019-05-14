В Турции задержаны 34 человека, подозреваемые в терроризме

Анкара, , 12:43 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 34 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 14 мая Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

В настоящее время глава ФЕТО проживает в Соединенных Штатах, Анкара настаивает на его экстрадиции, однако Вашингтон пока не соглашается пойти на подобную уступку.

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