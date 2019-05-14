«Готовится война»: Пушков оценил план Пентагона по противодействию Ирану

Москва, , 12:31 — REGNUM Новый план Пентагона, предполагающий отправку на Ближний Восток до 120 тыс. военных, говорит о том, что идёт подготовка к войне. Такое заявление сделал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Российский сенатор напомнил о войне в Ираке в 2003 году, тогда вице-президент США Дик Чейни заявлял, что «пора брать Ирак».

«Но так «взяли», что потом не знали, как бросить», — написал сенатор в Twitter.

Сейчас, по словам Пушкова, роль Чейни выполняет Болтон, призывающий нанести удар по Ирану.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1128193202006233088

«Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тысяч солдат, как в своё время в Ирак. Готовится война», — добавил Пушков.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому обновлённому плану, который представил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тысяч военнослужащих. По информации источников газеты The New York Times, на такие меры Вашингтон пойдёт в случае, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных.

Добавим, что, по данным издания, изменения в план были внесены под давлением «сторонников жёсткой линии» во главе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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