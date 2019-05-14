Расследовавшая дело Трампа команда сама попала под следствие

Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Проверка того, насколько законно расследование, проведённое спецпрокурором Робертом Мюллером, якобы имевшего место сговора президента США Дональда Трампа с представителями России, будет проведена в Соединённных Штатах, 13 мая сообщило издание The New York Times (NYT).

Очередное расследование, на этот раз деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, искавшего доказательства сговора президента Дональда Трампа с официальной Москвой и следы вмешательства России в ход президентских выборов, начинается в США.

Разбирательство инициировано генеральным прокурором Соединённых Штатов Уильямом Барром. Он поручил федеральному прокурору Джону Дарему из штата Коннектикут начать проверку.

NYT отмечает, что очередному расследованию предшествовали призывы Дональда Трампа, утверждавшего, что спецпрокурор ведет расследование под влиянием политической мотивации, проверить соответствие действий Роберта Мюллера законодательству США.

Ранее Роберта Мюллера подверг критике юрист Белого дома и спецсоветник президента США Эммет Флад.

В первых числах мая 2019 года в своем обращении на имя генпрокурора Уильяма Барра, характеризуя следственные мероприятия, проводимые Мюллером, Эммет Флад заявил: «Перевернутые доказательства и «оправдательные» заключения можно понимать только как политические заявления».

Отметим, что в ходе работы группы под руководством Роберта Мюллера не удалось найти доказательств какого-либо сговора действующего президента Соединённых Штатов с представителями России. Однако, как утверждается в документах, представленных по окончании проверки, найдены улики, изобличающие вмешательство России в ход выборной кампании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , полная версия доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера на данный момент недоступна членам американского Конгресса.

Читайте ранее в этом сюжете: Конгресс США лишили доступа к полной версии доклада Мюллера