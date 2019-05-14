Недалеко от иракского Мосула ликвидированы трое боевиков ИГИЛ*

Мосул, Ирак, , 12:28 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака ликвидировали по меньшей мере трех боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 мая издание Alghad Press.

Террористы-смертники были ликвидированы на западе страны, недалеко от города Мосул. В спецоперации по уничтожению преступников также участвовали шиитские ополченцы из «Хашд аш-Шааби».

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовились к совершению террористического акта, однако вовремя полученная разведывательная информация помогла предотвратить преступление.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако многочисленные «спящие ячейки» до сих представляют опасность для многих провинций государства.

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