США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»

Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Соединенные Штаты предупредили своих граждан об угрозе терактов в Израиле во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает 14 мая издание Yedioth Ahronoth.

Отмечается, что для проведения террористических атак боевики могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением «Евровидения» в Тель-Авиве.

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В американском посольстве уточнили, что граждане США должны «проявлять бдительность и предпринять необходимые шаги и меры безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 15 мая. В общей сложности здесь выступят артисты из 41 страны.

Отметим также, в конце 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, а в мае 2018 года посольство США было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.

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