Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Москва, , 12:23 — REGNUM Главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар в ходе телефонного разговора обсудили меры по деэскалации ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает турецкое военное ведомство.

«Министры обороны Турции и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события в Идлибе, а также меры, которые будут приняты для снижения эскалации в регионе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая глава России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким президентом Раджепом Тайипом Эрдоганом. В них лидеры государств обсудили ситуацию в зоне деэскалации Идлиб и происходившие там нарушения режима прекращения огня со стороны террористических группировок.

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