Вторник, 14 Мая 2019 года
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Власти Судана: братья бывшего президента не были арестованы

Политика

Ранее поступала иная информация

Хартум, 14 мая 2019, 12:15 — REGNUM  Военное правительство Судана заявило, что братья президента Омара аль-Башира находится на свободе, об этом 14 мая сообщает Al Arabia.

Ранее представители военных, совершивших государственный переворот, объявили, что двое из пяти братьев бывшего главы государства Аль-Аббас Хасан аль-Башир и Абдалла Хассан аль-Башир взяты под стражу.

«Это заявление не было точным», — подчеркнул официальный представитель временного военного правительства генерал-лейтенант Шамседдин Каббаши.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот в результате которого было свергнуто правительство президента омара аль-Башира, сам глава государства был заключен под стражу.

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