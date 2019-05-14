Власти Судана: братья бывшего президента не были арестованы

Хартум, , 12:15 — REGNUM Военное правительство Судана заявило, что братья президента Омара аль-Башира находится на свободе, об этом 14 мая сообщает Al Arabia.

Ранее представители военных, совершивших государственный переворот, объявили, что двое из пяти братьев бывшего главы государства Аль-Аббас Хасан аль-Башир и Абдалла Хассан аль-Башир взяты под стражу.

«Это заявление не было точным», — подчеркнул официальный представитель временного военного правительства генерал-лейтенант Шамседдин Каббаши.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот в результате которого было свергнуто правительство президента омара аль-Башира, сам глава государства был заключен под стражу.

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