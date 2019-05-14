Тимошенко: 73% населения хотят досрочного роспуска Рады

Киев, , 12:05 — REGNUM Парламент Украины должен быть распущен, если он «не станет рядом с президентом», не создаст новую коалицию и не сменит правительство. Об этом 14 мая заявила с парламентской трибуны лидер фракции «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко.

«Если все останется по-старому, то не нужно обижаться, что те же самые 73% людей хотят досрочного роспуска парламента. Или парламент станет частью изменений и частью движения вперед, или этот парламент не имеет права на жизнь. Мы призываем все фракции к консультациям для создания абсолютно новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на самом высоком должностном уровне, начиная от Порошенко и его окружения», — сказала Тимошенко.

Она напомнила, что за последние пять лет произошло «падение валового внутреннего продукта в натуральном выражении и в валюте — на 36,5%, падение всех социальных показателей — от пенсий до зарплат, рост в 12 раз тарифов на тепло и газ, разрушение экономики страны и среднего класса».

«Парламент переживает в своей жизни знаковые дни, потому что на президентских выборах страна определилась и отдала 73% за коренные изменения в Украине. Это ключевое. 73% в нашем государстве больше ни одного дня не хотят терпеть то, что делали со страной и с людьми последние пять лет», — сказала Тимошенко.

«Сейчас перед парламентом стоит большой вопрос, не только о том, когда будет дата инаугурации? Чем быстрее, тем лучше. Наша команда будет голосовать за все даты: 19, 20, 21, 28 (мая), 1 (июня), чтобы как можно быстрее провести инаугурацию. Но вопрос стоит о другом: будет ли парламент гирями на тех важных изменениях, которые ожидают люди и будет дальше проводить лоббистские законы, как это прописано на эту неделю. Или он станет рядом с президентом, которого выбрали только для того, чтобы: а) изменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые нужно немедленно проводить в стране», — подытожила Тимошенко.

Как сообщалось, 13 мая Тимошенко призвала новоизбранного президента Зеленского создать наднациональный орган — национальную комиссию по расследованию криминальных, коррупционных преступлений старой власти. Она пообещала помочь новой власти привлечь к криминальной ответственности президента Порошенко и его криминальное окружение.

«Люди ждут как изменений в стране, так и ответственности: и Порошенко, и его криминального окружения, и всех, кто разрушал страну пять лет. Быстро перезагрузить силовые структуры будет трудно. Я советую новому президенту создать национальную комиссию по расследованию криминальных, коррупционных преступлений старой власти. Сделать её надгосударственным органом, чтобы привлечь все силы страны и немедленно привлечь винных к ответственности. Наша команда готова к конструктивному сотрудничеству», — сказала Тимошенко.