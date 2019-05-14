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«Пусть скорее берёт жезл и идёт работать» — депутат Рады о Зеленском

Политика

Инаугурация Зеленского превращается в клоунаду

Киев, 14 мая 2019, 12:05 — REGNUM  Верховная рада Украины должна как можно скорее назначить дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 12 мая журналистам телеканала 112.ua.

«У нас в стране тенденция — обманывать людей. Что-то в стране поменяется 19, 20, 21 мая, если будет инаугурация? Ничего. То, что эти дураки (депутаты Верховной рады — ИА REGNUM ) цепляются за власть, — это понятно. Они всё равно уходят», — прокомментировал он.

Рабинович добавил, что готов поддержать любую предложенную дату инаугурации Зеленского:

«Создали клоунаду какую-то. Надо быстрее давать ему инаугурацию, пусть уже берет жезл и идёт работает. Я буду голосовать за любую дату, которую он хочет».

Напомним, в Верховной раде зарегистрировано пять проектов постановлений с тремя возможными датами инаугурации президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что инаугурацию следует провести в выходной день 19 мая, чтобы не спровоцировать пробки в Киеве.

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