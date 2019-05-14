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Механизм военной координации между РФ и Казахстаном работает успешно

Политика

В Нур-Султане проходит второй раунд встреч заместителей министров обороны

Москва, 14 мая 2019, 12:15 — REGNUM  Новый механизм координации взаимодействия в оборонной сфере между Россией и Казахстаном работает успешно. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 14 мая в Нур-Султане на открытии российско-казахстанских консультаций по координации оборонной политики.

«Он заключается в проведении регулярных консультаций на уровне заместителей министров обороны, отвечающих за международное военное сотрудничество. Сегодня мы проводим второй раунд таких встреч», — сообщил Фомин.

По его словам, такое взаимодействие помогает эффективно решать сложные вопросы в данной сфере.

«Сотрудничество вооруженных сил России и Казахстана осуществляется как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах ОДКБ, СНГ и ШОС», — добавил Фомин.

Напомним, 8 ноября 2018 года между Россией и Казахстаном в Астане (Нур-Султане) была подписана программа стратегического партнерства в военной области на 2019−2021 годы.

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