Испания отзывает фрегат из состава боевой группы на Ближнем Востоке — СМИ

Мадрид, , 11:49 — REGNUM Состав боевой группы кораблей, которую возглавляет авианосец USS США Abraham Lincoln, в ближайшее время покинет испанский фрегат Mendez Nuñez. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на источники в Минобороны Испании.

«Минобороны Испании приказало в понедельник (13 мая) временно вывести фрегат Mendez Nuñez из состава боевой группы», — пишет газета.

Отметим, что состав боевой группы кораблей во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln в настоящее время находится в регионе Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 г. советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон отправил авианосец и группу бомбардировщиков к берегам Ирана, чтобы продемонстрировать Тегерану готовность применить силу.

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