В Крыму ответили, кто имеет право на сведения о квартире супруги Зеленского

Симферополь, , 11:47 — REGNUM Полную информацию о собственности в Крыму супруги избранного президента Украины Владимира Зеленского Елены можно предоставить только при наличии соответствующих полномочий, заявил 14 мая журналистам председатель госкомитета по регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов.

«По закону доступ к такой информации имеют сами правообладатели недвижимости или их законные представители, а также физические и юридические лица, имеющие доверенность от правообладателя», — заявил Спиридонов.

Соответствующий комментарий был дан в связи с тем, что данные темы вызывают широкий общественный резонанс.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая агентство Reuters со ссылкой на данные декларации о доходах Зеленского сообщило, что супруга политика Елена приобрела элитное жилье в Крыму менее чем за половину его рыночной стоимости у украинского бизнесмена, экс-депутата Верховной рады Александра Буряка.

Как пояснили в штабе Зеленского, недвижимость была куплена в Крыму в апреле 2013 года в соответствии с законодательством Украины и по рыночной цене.

Читайте также: Штаб Зеленского отреагировал на данные о покупке его женой жилья в Крыму