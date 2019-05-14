Нижний Новгород, Нижегородская область, , 11:44 — REGNUM

Самый высокий доход в 2018 году получил Кулебакский городской прокурор Андрей Чернов, заработавший даже больше главы Нижегородской областной прокуратуры Вадима Антипова — 4 368 053 рубля против 4 181 986 рублей. А среди вторых половин прокуроров больше всего по доходам выделились жена Кстовского городского прокурора Владимира Васенькина и муж прокурора Большемурашкинского района Елены Скудиной. Обнародованы доходы сотрудников прокуратуры и членов их семей за 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доход главы Нижегородской областной прокуратуры Вадима Антипова, получившего свой пост в июле 2018 года и до этого занимавшего аналогичную должность в Пермском крае, по итогам 2018 года составил 4 181 986 рублей. Доходы у супруги отсутствовали, но были у одного из детей — 7982 рубля. Чета Антиповых владеет земельным участком площадью 1008 кв. м, квартирой на 122,7 кв. м и 1/3 доли в квартире площадью 60,1 кв.м.

Лидером по доходам среди глав городских и районных прокуратур Антипов не является, его обогнал Кулебакский городской прокурор Андрей Чернов, заработавший 4 368 053 рубля. При этом пометки о том, что это доход от продажи какого-либо имущества, в декларации не стоит. В 2017 году доход Чернова был скромнее — 1 285 383 рубля. Из списка имущества в то же время исчез участок площадью 1013 кв. м, а вместо автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» появилась «Тойота Камри».

Заместители Вадима Антипова по итогам 2018 года заработали меньше своего начальника. Доход первого заместителя Александра Семенова составил 2 755 555 рублей. Семенов занимает свой пост с середины июля 2018 года.

Ещё один заместитель — Александр Илюшин задекларировал доход 2 339 338 рублей против 2 178 330 рублей годом ранее. Неплохо зарабатывала и его супруга — 1 446 922 рубля.

Доход Константина Жилякова был 2 726 747 рублей против 2 166 821 рубля в 2017 году, а Андрея Гальченко — 1 847 054 рубля против 1 511 084 рублей в 2017 году, когда он ещё был не заместителем областного прокурора, а прокурором Нижнего Новгорода.

Среди вторых половин глав надзорных ведомств особо отличилась супруга Кстовского городского прокурора Владимира Васенькина, по итогам 2018 года заработавшая 3 085 643 рубля против 1 709 531 рубля дохода мужа. Выделяется на общем фоне и супруг прокурора Большемурашкинского района Елены Скудиной, чей доход составил 2 598 320 рублей при доходе главы ведомства — 1 360 619 рублей.

Не плохо зарабатывает и жена прокурора Чкаловского района Сергея Кокина — 2 096 827 рублей. При этом сам Кокин за 2018 год получил доход 1 443 723 рубля.