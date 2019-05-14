Страны АСЕАН обсудили проблему ненависти на заседании в Таиланде

Чиангмай, Таиланд, , 11:47 — REGNUM Председатель официального совещания Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН) по вопросам молодежи Асрорун Ниам Шолех заявил, что проблема ненависти является проблемой всех стран АСЕАН, сообщает Antaranews.

«Проблема ненависти и радикализма, основанная на религии, этнической и групповой идентичности, является проблемой для всех нас», — заявил Асрорун Ниам Шолех в кулуарах заседания рабочей группы в Чиангмае (Таиланд).

На встрече представители стран-членов АСЕАН выразили общее стремление повысить уровень грамотности в различных сферах и аспектах общественной жизни, а также предотвратить безудержные мистификации, киберпреступления и радикализм.

Издание отмечает, что для достижения гармонии среди молодежи Индонезия в ближайшее время проведет межрелигиозную молодежную встречу через межконфессиональный молодежный лагерь АСЕАН.

Напомним, 13 мая в Таиланде состоялось второе заседание рабочей группы АСЕАН по созданию мирного, инклюзивного, устойчивого, здорового и гармоничного сообщества. Первое заседание прошло в в столице Индонезии Джакарте 17 сентября 2018 года.