Президент Уганды: лидерство в Африке похоже на войну

Кампала, , 11:34 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени назвал лидерство в Африке борьбой, подобной войне. Он заявил об этом, комментируя политическую ситуацию перед президентскими выборами в Уганде в 2021 году, передает Daily Monitor Uganda.

Мусевени рассказал об активизации деятельности оппозиционных партий, которые намерены сместить его с президентского поста.

«Все эти люди, которые говорят об ограничениях для президентского срока и о том, что 75-летний лидер не может возглавить страну, врут. Это лишь глупые идеи. У этноса ньякоре есть пословица: когда у тебя есть пища, ты бьешь в маленький барабан, но если ты подаешь сигнал тревоги, ты бьешь в большой барабан, чтобы как можно больше человек услышали тебя и пришли на помощь. Люди думают, что лидерство в Африке как пища. Но это не так, я вижу, что лидерство в Африке как борьба, оно подобно войне», — заявил Мусевени на открытии национальной магистральной сети из оптического волокна в регионе Западный Нил.

Перед президентскими выборами в Уганде отменили возрастное ограничение для президента. Таким образом, Мусевени, один из наиболее долго находящихся у власти африканских лидеров, может баллотироваться на еще один президентский срок.