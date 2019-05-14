Ветеран боевых действий назначен и. о. главы администрации Читы

Чита, , 11:40 — REGNUM В столице Забайкальского края — Чите — сменилась власть. По данным официального сайта города, руководитель администрации городского округа «Город Чита» Олег Кузнецов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уже известно, что с 15 мая исполнять обязанности руководителя администрации городского округа «Город Чита» назначен первый заместитель руководителя администрации Александр Сапожников.

О новом руководителе известно, что он — бывший военный, служил в горячих точках. Родился Александр Сапожников 21 июня 1976 года в городе Краснокаменск Читинской области. С 1994 по 1996 годы проходил срочную службу в ВДВ. В 1998 году был переведен для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в автомобильную бригаду города Читы (пос. КСК), где и проходил службу до 2009 года. С 1999 по 2000 годы находился в командировке в Северо-Кавказском регионе города Моздок. Является ветераном боевых действий. Имеет государственные награды.

Напомним, в конце января 2019 года в отставку по собственному желанию ушёл мэр Читы Анатолий Михалёв, одновременно являвшийся председателем городской думы.

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По мнению наблюдателей, немаловажную роль в смене руководства Читой сыграло поведение чиновников во время начала мощнейшего наводнения: власть довольно цинично отнеслась к бедствию, произошедшему летом 2018 года. Пока люди кричали «караул!» и ждали помощи в затопленных домах, руководитель администрации Читы Олег Кузнецов и глава города Анатолий Михалёв, по неофициальной информации, догуливали отпуска.

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Позднее Олега Кузнецова неоднократно критиковали за несанкционированные свалки и горы мусора.

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