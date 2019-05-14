Глава Уганды: в Африке нужно снять возрастные ограничения для президента

Кампала, , 12:40 — REGNUM Через месяц после того, как Верховный суд Уганды поддержал решение парламента по снятию возрастного ограничения для президента страны, президент Уганды Йовери Мусевени призвал все африканские страны убрать из своего законодательства статьи, запрещающие пожилым лидерам занять пост президента в своей стране.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Йовери Мусевени считает, что вследствие ограничения сроков деятельности президента и возрастного ценза для глав государств, установленных в конституциях, страны Африки лишаются талантливых и опытных лидеров.

Президент Мусевени готовится к грядущим президентским выборам, которые состоятся в 2021 году, и в случае его победы, он станет одним из самых долго правящих президентов стран Африки (более 40 лет на посту президента).

Парламент Уганды дважды принимал поправки к конституции для предоставления Мусевени возможности участвовать в президентских выборах. В 2005 году парламент отменил ограничение сроков деятельности президента, а в 2017 году было снято возрастное ограничение в 75 лет, что позволит главе Уганды принять участие в борьбе за президентское кресло в 2021 году.

Президент Мусевени привел в пример Тунис, где главой страны стал 88-летний политик, указывая на то, что пожилые люди должны сохранять за собой лидерские позиции в африканских странах.

Тем не менее, оппозиция Уганды раскритиковала заявление президента страны, подчеркнув, что Мусевени вводит всех в заблуждение.

По мнению экспертов по вопросам управления, лидеры стран, сохраняющие властные полномочия долгое время, зачастую причастны к коррупционной деятельности и нарушениям прав человека.