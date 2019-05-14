Представители России отчитались о соблюдении перемирия в Сирии

Москва, , 11:32 — REGNUM

Перечень случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, зафиксированных в рамках работы комиссии по перемирию, 14 мая опубликован на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Российская сторона обнародовала информационный бюллетень, в котором сообщается, что представителями РФ отмечено девять случаев, когда открывался огонь, наблюдатели со стороны Турции зафиксировали 39 таких инцидентов.

В тексте документа приведён полный список мест, где наблюдались нарушения: «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Латакия — семь, Хама — два. Турецкой частью представительства зафиксировано 39 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 31, Латакия — пять, Идлиб — два, Алеппо — один»

Комментируя сложившуюся ситуацию, представители Министерства обороны России отметили, что на протяжении предыдущих суток в число 234 вооруженных формирований, подписавших ранее соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий ни одна организация не вошла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , с призывом к США сохранить своё военное присутствие в Сирии, обратился главнокомандующий Демократических сил Сирии (ДСС), состоящих преимущественно из курдов, Музлум Кобани.

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