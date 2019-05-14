США ответственны за накопление Ираном урана — МИД России

Москва, , 11:15 — REGNUM Соединенные Штаты несут ответственность за накопление Ираном избыточного обогащенного урана и тяжелой воды, заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Владимир Ермаков.

По его словам, Иран делает ровно то, к чему его побуждали США своими «ядерными санкциями». Поскольку вывоз отходов за границу затруднен, Тегеран «будет их накапливать», подчеркнул дипломат.

Вместе с тем действия Вашингтона по подрыву международных договоренностей представляет «реальный вызов режиму ядерного нераспространения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран частично выходит из ядерной сделки, подписанной в 2015 году. Сделано это было в ответ на решение Вашингтона о расторжении договора и введении новых санкций в отношении Тегерана.

Читайте также: Попытка США разоружить Иран обернется его вооружением?