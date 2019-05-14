Лефкоша, Северный Кипр, , 12:59 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи начал вести переговоры с лидерами представленных в парламенте партий о создании нового правительства после отставки коалиционного правительства под руководством председателя Народной турецкой партии Туфана Эрхюрмана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава государства в первый день переговоров принял председателя Партии национального единства Эрсина Татара, Туфана Эрхюрмана и председателя Народной партии Кудрета Озерсая. В первую очередь он принял Эрсина Татара. После переговоров Татар заявил, что результаты переговоров и будущие назначения на должность станут известны в ближайшее время. Эрсин Татар упомянул, что, если межпартийные переговоры не затянутся, есть вероятность проведения досрочных выборов, и добавил: «Мы бы не хотели их затягивать. Сейчас правительство пустует, в стране есть экономические и иные проблемы». Туфан Эрхюрман, в свою очередь, заверил, что они не будут терять время в бесполезных спорах о назначениях на должности.