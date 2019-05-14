Киев, Украина, , 11:21 — REGNUM

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.

Поводом для награждения стал «значительный личный взнос в государственное строительство, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм» Тараненко.

Журналисты отметили, что директор предприятия и семь его подчинённых являются фигурантами уголовного дела о краже более $3,5 млн у предприятия «Укрзализныця», которое расследует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Как сообщало ИА REGNUM, украинский политолог Виктор Небоженко заявил, что Порошенко не только затягивает передачу власти новому президенту Украины, но и лихорадочно создаёт прикрытие своей многолетней коррупционной деятельности, награждая и назначая большое количество нужных ему людей.

Читайте также: «Петя-шатун»: Порошенко реально дискредитирует звание президента Украины