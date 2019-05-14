Турция призвала Грецию отказаться от попыток ущемления интересов Анкары

Анкара, , 12:46 — REGNUM Представитель МИД Турецкой Республики Хами Аксой заявил: «Призываем Афины к отказу от попыток формирования статус-кво, ущемляющего интересы Турции. Греция должна помнить об исторических реалиях и не искать предлог для игнорирования законных прав Анкары».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, дипломат отметил, что Афины неоднократно стремились использовать международные организации и структуры, в том числе НАТО, с целью оправдания предвзятого подхода к проблемам в отношениях с Анкарой. Он продолжил: «Теперь греческая сторона пытается воспользоваться темой миссии НАТО по противодействию нелегальной миграции в Эгейском море. Хотя общеизвестно, что эта миссия стала возможной лишь с согласия Анкары. Хотелось бы отметить также, что Североатлантический альянс всегда придерживался политики невмешательства в проблемы между странами-союзницами. Это же правило действительно для миссии НАТО в Эгейском море». Представитель Турции подчеркнул, что все проблемы в отношениях с Афинами могут быть решены на основе конструктивного диалога и усилий обеих сторон. «Турция демонстрирует сильную политическую волю по данному вопросу и ожидает от Греции схожей позиции», — заключил Хами Аксой.