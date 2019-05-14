Симферополь, Крым, , 11:07 — REGNUM

В Крыму не будут переносить сроки реализации национальных проектов, за их срыв ответственные чиновники будут уволены без разбирательств. Об этом 14 мая на заседании Совета министров республики заявил глава региона Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если будут сорваны сроки, даже разбираться не буду — выговор, второй выговор и увольнение. Не обижайтесь, это и моя персональная ответственность. Ничего личного, но спрос будет очень жесткий, даже разбираться в причинах не буду», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация нацпроектов в Крыму, общий объём финансирования которых составит более 80 млрд рублей, предполагает строительство около двух десятков объектов. В 2019 году на реализацию нацпроектов Крыму из федерального бюджета обещали выделить 9 млрд 420 млн рублей, из республиканского бюджета — 3 млрд 160 млн рублей.

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