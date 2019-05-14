Спикер парламента Ирака отстранен от должности

Багдад, , 11:15 — REGNUM Руководство «Национального альянса» Ирака исключило из своих рядов спикера парламента Мохаммеда аль-Халбоуси, сообщает 14 мая Kurdistan.ru.

Данное решение также будет означать, что политик лишится занимаемой им должности. Причиной подобного решения, по словам руководства альянса, стало расхождение во взглядах.

Напомним, в соответствии с конституцией Ирака должность спикера парламента должен занимать представитель арабов-суннитов. Должность премьер-министра закреплена за шиитами, а президентство — за курдами.

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