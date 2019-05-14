Новая турецкая мини-ракет получила название «Ятаган»

Анкара, , 14:25 — REGNUM Система перспективных мини-ракет, разработанная турецким оборонным предприятием ROKETSAN, получила свое название «Турецкий клинок» или «Ятаган» в честь османского меча. В настоящее время в оборонной промышленности Турции прослеживается тенденция называть современные виды вооружений в честь исторического турецкого оружия.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, ракета «Ятаган», которая является самой малогабаритной из своего семейства, была представлена широкой общественности на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019. Турецкий меч-ятаган, который использовался турецкой армией в 16−19 веках, получил народное название «ушастик», иностранцы же именовали его «Турецким клинком». Особая форма лезвия, изогнутого таким образом, что центр тяжести оружия позволяет нанести смертоносный удар, увековечила это уникальное турецкое оружие в веках. Это название, отражающее совершенство и новизну оружия для своей эпохи, было использовано для обозначения турецкой ракеты, по мнению специалистов, не менее новаторской для нашего времени. Легкая высокоточная ракета предназначена для стрельбы из минометов, кроме того, она может устанавливаться на беспилотные наземные и летальные аппараты. Мини-ракета предназначена для повышения эффективности операций в населенных пунктах. «Ятаган» представляет собой ракету калибра 40 мм с лазерным наведением на цель и имеет длину 40 см. Ракета способна поражать цель на расстоянии до одного км, что более чем в два раза превышает дальность стрельбы обычного гранатомета. Вес ракеты — 1 кг.