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Организации, подозреваемые во взрывах, запретили на Шри-Ланке

Политика

Официально будут запрещены три группировки

Шри-Джаяварденепура-Котте, 14 мая 2019, 11:04 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился запретить организации, которые подозревают в причастности к серии терактов 21 апреля. Об этом говорится на сайте главы государства.

Сообщается, что официально на Шри-Ланке будут запрещены группировки: «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», «Джамаат аль-Миллату Ибрагим» и «Вилайя ас-Сейлани».

Власти Шри-Ланки возлагают основную вину за организацию взрывов на «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 и 22 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов. В результате террористических атак погибли 253 человека. Около 500 человек получили ранения.

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