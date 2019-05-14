Переговоры с США: не надо суетиться, они сами долго не выдержат

Сочи, Краснодарский край, , 10:58 — REGNUM Обстановка в преддверии встречи Майка Помпео с Сергеем Лавровым весьма противоречива, из Вашингтона поступают взаимоисключающие сигналы, и лучшим способом ведения переговоров на этом этапе было бы держать паузу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 мая, комментируя предстоящие встречи госсекретаря США с главой МИД и президентом России.

Как сообщалось ранее, переговоры Майка Помпео с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным должны пройти во вторник в Сочи. По данным представителей американской стороны, в числе тем встречи будут ситуации в Сирии и Иране. Переговоры начнутся с двусторонней встречи Лаврова и Помпео, вслед за этим их должен принять Владимир Путин, сообщили в пресс-службе президента России.

«В молодости на столе одного из моих руководителей я увидел табличку, на которой было написано: «Не суетись! Они САМИ долго не выдержат». Думаю, эта установка вполне применима к сегодняшнему состоянию российско-американских отношений. Они сами не выдерживают.

Обстановка в преддверии сегодняшней встречи госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является весьма противоречивой. С одной стороны, американцы выражают заинтересованность в том, чтобы «найти возможности для сотрудничества с Россией». С другой, американские законодатели готовят очередной санкционный законопроект против «Северного потока — 2»; американские генералы размещают новые ядерные вооружения в Европе и создают военный кулак против дружественного нам Ирана, грозя вновь повергнуть Ближний Восток в полный хаос; американские политики науськивают нового президента Украины, чтобы он вел себя по отношению к России ещё более агрессивно, чем его предшественник. Этот перечень можно легко продолжить…

Если это раздвоение сознания, шизофрения, то её никакая политическая система долго выдержать не может. Если это способ ведения переговоров, то американцы застряли в начале 2000-х и не поняли, что больше так с Россией вести дела не получится. И это тем более так, учитывая, что часть зубов они поломают о Китай.

К сожалению, руководство нашей страны ещё не полностью восстановило присущую советской дипломатии в её лучшие времена способность «сурово насупить брови» и держать паузу. Все хотят «контактов», свидетельств ослабления напряженности… Поэтому, предполагаю, Владимир Путин всё же примет госсекретаря США.

Остаётся надеяться, что американец сам лишит его такой возможности, обострив разговор по Украине, Венесуэле, Ирану, «вмешательству» в выборы, «нарушению» Россией международных соглашений по контролю над вооружениями.

Хорошо бы, если так. Надо было бы, ой как надо, ещё подержать Дональда Трампа с его внешнеполитическими «закидонами» на холодке!» — отметил Михаил Демурин.