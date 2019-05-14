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Премьер Пакистана: жесткие экономические решения принесут плоды в будущем

Политика

Правительство готовится к мерам для получения кредита МВФ

Исламабад, 14 мая 2019, 14:20 — REGNUM  13 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан провел встречу с представителями правящей партии «Движение за справедливость» в Национальной Ассамблее (нижняя палата парламента).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства и его советник по финансам Абдул Хафиз Шейх рассказали парламентариям об условиях сделки с МВФ (Международный валютный фонд), а также о мерах, которые придется принять во исполнение этого соглашения. Объявив о выделении крупной субсидии в 216 миллиардов рупий (108 миллиардов рублей) газовым и энергетическим компаниям, премьер-министр заявил, что правительство больше не будет субсидировать неэффективные компании.

Подводя итог заседанию, Имран Хан обнадежил собравшихся, заявив, что «жесткие решения принесут плоды в будущем». По мнению главы правительства, кредит МВФ необходим для благополучия страны.

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Зарубежная хроника
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