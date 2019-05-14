В Ливии пока не называют сроки окончания операции в Триполи

Триполи, , 10:57 — REGNUM На сегодняшний день предположить, когда завершится операция Ливийской национальной армии (ЛНА) в столице Ливии городе Триполи, сложно. Об этом заявил спикер Палаты представителей (парламента, действующего на востоке Ливии) Агиля Салех.

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«Сроки окончания операции назвать нельзя, особенно, после того, как террористические группировки получили помощь от ряда государства, в том числе оружием и боеприпасами», — приводит РИА Новости слова Салеха.

Он также добавил, что ожидает освобождения столицы в самые короткие сроки, однако в приоритете — безопасность мирного населения. Салех отметил, что боевики фактически используют местных жителей в качестве «живого щита». По его словам, военные опасаются за безопасность гражданских лиц, но операция «не застопорилась».

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Спикер ливийского парламента утверждает, что Ливийская национальная армия не откажется от «выполнения поставленной задачи по освобождению столицы».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, который контролирует так называемое правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Командующий ЛНА заявил, что военные намерены освободить город от террористов.

По данным Организации Объединённых Наций, за месяц боёв в ливийском Триполи погибли 443 человека, 2110 человек получили ранения, а число беженцев из осажденной столицы Ливии уже приблизилось к 60 тыс. человек.

Добавим, что, несмотря на призыв ООН о приостановлении вооружённого конфликта в Ливии, Халифа Хафтар призвал военнослужащих продолжить противостояние с войсками правительства с целью взять под контроль Триполи и преподать урок своим противникам.

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