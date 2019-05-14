Индия потребовала от Пакистана прекратить обстрелы на линии контроля

Исламабад, , 12:47 — REGNUM 13 мая Индия потребовала от пакистанских сухопутных войск прекратить артиллерийский огонь на Линии контроля.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, индийские военные обеспокоены артиллерийским огнем, которые ведут пакистанские сухопутные силы в Кашмире. В регионе продолжаются взаимные обстрелы, которые периодически приводят к потерям среди военных и гражданского населения. Обе стороны обвиняют друг друга в постоянных провокациях.

Напомним, что в феврале между Индией и Пакистаном разгорелся краткосрочный вооруженный конфликт, в ходе которого индийские ВВС подвергли бомбардировке территорию Пакистана, а ВВС Пакистана сбили по меньшей мере один индийский истребитель. По данным пакистанских военных, только 28 февраля в результате взаимного обстрела погибло 34 индийских военнослужащих.