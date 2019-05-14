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Российские специалисты проводят военную инспекцию в Финляндии

Политика

В рамках Венского документа 2011 года

Хельсинки, 14 мая 2019, 10:54 — REGNUM  Российские специалисты с 13 по 16 мая проводят военную инспекцию на западе Финляндии, сообщила 14 мая пресс-служба финских Сил обороны.

Отмечается, что военная инспекция проводится в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российские специалисты имеют дипломатический статус, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Венский документ был принят на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. В рамках соглашения страны-участницы ежегодно обмениваются информацией о военной деятельности. Ранее российская группа инспекторов посетила один из объектов вооружённых сил Литвы.

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