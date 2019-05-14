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Соглашение с МВФ достигнуто: Пакистан получит $6 млрд за 3 года

Политика

После нескольких месяцев переговоров условия были согласованы

Исламабад, 14 мая 2019, 12:53 — REGNUM  13 мая правительство Пакистана и делегация МВФ (Международный валютный фонд) достигли соглашения об условиях кредитной программы.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», об успешном завершении «технической» части переговоров заявили одновременно советник премьер-министра Пакистана по финансам Абдул Хафиз Шейх и официальные представители МВФ. Ожидается, что в ближайшее время соглашение будет одобрено советом директоров Фонда в Вашингтоне.

Согласно предварительным данным, Пакистан уступил МВФ практически по всем требованиям, в том числе в вопросе о плавающем курсе национальной валюты, что означает большую свободу Госбанка Пакистана (центробанк), который недавно возглавил бывший служащий МВФ. Меры, которые обязался предпринять Пакистан ради кредита, приведут к повышению цен на газ и увеличению налогового бремени. Пакистану придется поддерживать строгую бюджетную дисциплину и отказаться от большей части субсидий и налоговых льгот. Общая сумма кредитной программы, рассчитанной на три года и три месяца — 6 миллиардов долларов.

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Зарубежная хроника
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