Выборы в Индии: коммунисты подали жалобу на Нарендру Моди в ЦИК

Нью-Дели, , 13:00 — REGNUM Генеральный секретарь «Коммунистической партии Индии (марксистской)», или КПИ (м), Ситарам Йечури подал в Центральную избирательную комиссию жалобу на премьер-министра Нарендру Моди. Об этом 13 мая сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своем письме Ситарам Йечури заявил, что лидер правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) нарушил правила ведения предвыборной кампании. По словам генерального секретаря КПИ (м), Нарендра Моди раскрыл детали стратегически важной операции ВВС Индии в своем интервью на телевидении с целью обеспечить победу БДП на всеобщих парламентских выборах, которые проходят в Индии с 11 апреля по 19 мая. Ситарам Йечури подчеркнул, что действия премьер-министра напрямую противоречат предписаниям ЦИК Индии воздержаться от упоминания национальной безопасности и вооруженных сил Индии в агитационных кампаниях. Он также призвал ЦИК привлечь Нарендру Моди к ответственности за нарушение указанных правил.

Ранее, 12 мая, Нарендра Моди заявил, что облачная погода не позволила радиолокационным станциям Пакистана засечь истребители ВВС Индии в день авиаудара в пакистанском Балакоте. Высказывание премьер-министра вызвало бурю критики среди индийской общественности и экспертного сообщества, так облака никак не влияют на работу РЛС.

Напомним, что 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по тренировочной базе террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан. Указанный авиаудар стал ответом на теракт в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF.