Премьер Индии обвинил руководство штата Мадхья-Прадеш в многовластии

Нью-Дели, , 13:32 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил правительство штата Мадхья-Прадеш в многовластии. По сообщению индийского новостного издания «NDTV Кхабар», с соответствующим заявлением лидер правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) выступил на митинге в округе Кхандва, штат Мадхья-Прадеш.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что оппозиционный «Индийский национальный конгресс» не справляется с управлением даже отдельным штатом. По словам премьер-министра, во главе Мадхья-Прадеш стоят «два с половиной главных министра». Лидер БДП заявил, что местные чиновники и правоохранительные органы «находятся в замешательстве и не понимают, чьи указания им следует исполнять». Нарендра Моди отметил, что в результате многовластия и беспорядочности сложившейся в штате Мадхья-Прадеш системы управления «разбойники, убийцы и мошенники безнаказанно гуляют на свободе».

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Штат Мадхья-Прадеш представлен в нижней палате парламента Индии 29 депутатами. Отметим, что позиции «Бхаратия джаната парти» в указанном регионе несколько пошатнулись после выборов в местное законодательное собрание, которые прошли в ноябре 2018 года. По результатам голосования БДП потеряла 56 мест в заксобрании штата и не смогла удержаться у власти. Победу на выборах одержал «Индийский национальный конгресс».