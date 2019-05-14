Копенгаген, Дания, , 12:52 — REGNUM

Представители входящей в состав правительства датской партии «Venstre», (либерально-консервативная партия самая многочисленная в стране), заявили о намерении полностью отказаться от введения новых налогов и пошлин после парламентских выборов 2019 года. «Venstre», однако, отметила, что уже действующие в стране налоги отменяться не будут — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Идею отмены введения новых налогов партия «Venstre» преследует со времен пребывания Андерса Фог Расмуссена на посту премьер-министра Дании (с 2001 года). Некоторые экономисты, в то же время, отмечают, что такой шаг может привести к непредсказуемым последствиям, как это произошло в случае с отказом от налогов на недвижимость. Партия отмечает, что за муниципалитетами оставят возможность вводить свой общий местный налог. К тому же, отказ от введения новых пошлин не будет распространяться на табачные изделия.