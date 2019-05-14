В Японии намерены отслеживать космический мусор, угрожающий спутникам

Токио, , 13:02 — REGNUM Министерство обороны Японии определит около 100 специалистов в новое специальное подразделение, которое будет создано к 2022 финансовому году для мониторинга передвижения космического мусора, который может угрожать нормальной работе спутников.

Задача спец подразделения будет заключаться в отслеживании передвижения космического мусора, такого как использованные части ракет, старые спутники и обломки естественных космических тел. Подразделение будет также контролировать спутники других стран, поскольку Япония намерена в сотрудничестве с США и европейскими странами создать систему для обнаружения спутников «охотников-убийц», которые атакуют и наносят ущерб другим спутникам, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Члены нового подразделения будут работать на базе Воздушных сил самообороны в Фучу в западной части Токио. Уже планируется расширение созданной базы, поскольку ожидается, что в будущем количество совместных операций с союзниками будет увеличиваться.