Остин, США, , 10:47 — REGNUM Техасский бизнесмен и исследователь достиг нового исторического рекорда погружения на подводной лодке, спустившись в Марианскую впадину, сообщает 14 мая AMNA.

Там он обнаружил полиэтиленовый пакет и обертки от сладостей. Виктор Весково, пенсионер ВМФ США, ныне инвестор, достиг глубины 10 927 метров, погружаясь в бездну Челленджера — самую глубокую точку поверхности Земли. расположенную в Марианской впадине. Ее глубина, по проведенным в 2011 году измерениям, составляет 10 994 м ниже уровня моря. Весково превысил предыдущий рекорд примерно на 15 метров: он был поставлен в 1960-м американским океанографом Джоном Уолшем и его швейцарским коллегой Жаком Пикаром и составлял 10 912 метров.

У Весково — третье погружение в бездну Челленджера, второе осуществлял в 2012 году режиссер «Титаника», «Терминатора» и «Аватара» Джеймс Кэмерон, достигший глубины около 10 908 метров.

В дополнение к получению образцов горных пород и открытию новых морских видов, миссия Весково подтвердила, что человеческий мусор достиг самых отдаленных уголков планеты. Весково, который использовал подводную лодку, выдерживающую огромное давление, потребовалось почти четыре часа, чтобы добраться на достигнутую глубину. По его словам, там «холодно, тихо и очень спокойно».

Весково, который уже погрузился в самые глубокие части Атлантики и Индийского океана, теперь берет курс на расположенную в Тихом океане впадину Тонга. Экспедиция Весково «Пять глубин» снимается на видео и будет показана в документальном фильме на канале Discovery к концу года.