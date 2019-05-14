Вторник, 14 Мая 2019 года
11:29:48 МСК

ООН обсудит распределение доходов от йеменских портов на Красном море

Политика

Встреча пройдет в Иордании

Сана, 14 мая 2019, 10:43 — REGNUM  Представители ООН обсудят с йеменскими хуситами и свергнутым правительством страны распределение доходов порта в городе Ходейда, а также других портов в Красном море, сообщает 14 мая Al Arabia.

Встреча состоится в Иордании, стороны попытаются договориться о перераспределении финансов для выплаты зарплат бюджетникам провинции Ходейда, а также другим служащим страны.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

После того как конфликт зашел в тупик, противоборствующие стороны согласились на переговоры, которые состоялись в Швеции, по итогам было принято решение о поэтапной деэскалации и обмене военнопленными.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп продлил санкции за подрыв стабильности в Йемене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить