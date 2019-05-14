ООН обсудит распределение доходов от йеменских портов на Красном море

Сана, , 10:43 — REGNUM Представители ООН обсудят с йеменскими хуситами и свергнутым правительством страны распределение доходов порта в городе Ходейда, а также других портов в Красном море, сообщает 14 мая Al Arabia.

Встреча состоится в Иордании, стороны попытаются договориться о перераспределении финансов для выплаты зарплат бюджетникам провинции Ходейда, а также другим служащим страны.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

После того как конфликт зашел в тупик, противоборствующие стороны согласились на переговоры, которые состоялись в Швеции, по итогам было принято решение о поэтапной деэскалации и обмене военнопленными.

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