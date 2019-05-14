Вторник, 14 Мая 2019 года
11:30:08 МСК

Зеленский выбрал дату инаугурации с учетом транспортных проблем

Политика

Чтобы киевляне не ощущали дискомфорт из-за этого мероприятия

Киев, 14 мая 2019, 11:00 — REGNUM  Дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского назначена на 19 мая для того, чтобы предотвратить пробки в центре Киева. Об этом советник избранного главы государства Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова».

«Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей — это ограничение перемещения по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект, Владимир Александрович и предлагает провести ее в первый выходной день, а фактически это 19-е число», — заявил Разумков.

Напомним, депутаты Верховной рады Украины настаивают на проведении инаугурации нового президента 28 мая 2019 года.

Читайте также: В Раде посоветовали Зеленскому стать «ласковым нейтральным телёнком»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить