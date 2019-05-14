Зеленский выбрал дату инаугурации с учетом транспортных проблем

Киев, , 11:00 — REGNUM Дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского назначена на 19 мая для того, чтобы предотвратить пробки в центре Киева. Об этом советник избранного главы государства Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова».

«Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей — это ограничение перемещения по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект, Владимир Александрович и предлагает провести ее в первый выходной день, а фактически это 19-е число», — заявил Разумков.

Напомним, депутаты Верховной рады Украины настаивают на проведении инаугурации нового президента 28 мая 2019 года.

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