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В Китае арестован бывший вице-губернатор провинции Цзянсу

Политика

Расследование против Мяо стартовало еще в ноябре 2018 года

Нанкин, Китай, 14 мая 2019, 10:23 — REGNUM  Бывший вице-губернатор китайской провинции Цзянсу Мяо Жуйлинь был арестован по обвинению во взяточничестве, сообщает 14 мая газета China Daily.

Бывший вице-губернатор провинции Цзянсу Мяо Жуйлинь был арестован Верховной народной прокуратурой по обвинению в получении взятки. Расследование против Мяо стартовало еще в ноябре 2018 года, и занималась им Национальная надзорная комиссия.

В апреле он был исключен из партии, поскольку расследование выяснило, что чиновник пристрастился к роскоши и разврату, чем опорочил репутацию Компартии. Также было установлено, что он организовывал на общественные средства дорогостоящие банкеты и проживал в, мягко говоря, нескромных апартаментах.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший высокопоставленный законодатель из автономного района Внутренней Монголии на севере Китая Син Юнь был арестован по обвинению в коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший высокопоставленный законодатель арестован за коррупцию на севере КНР

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