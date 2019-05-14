В Китае арестован бывший вице-губернатор провинции Цзянсу

Нанкин, Китай, , 10:23 — REGNUM Бывший вице-губернатор китайской провинции Цзянсу Мяо Жуйлинь был арестован по обвинению во взяточничестве, сообщает 14 мая газета China Daily.

Бывший вице-губернатор провинции Цзянсу Мяо Жуйлинь был арестован Верховной народной прокуратурой по обвинению в получении взятки. Расследование против Мяо стартовало еще в ноябре 2018 года, и занималась им Национальная надзорная комиссия.

В апреле он был исключен из партии, поскольку расследование выяснило, что чиновник пристрастился к роскоши и разврату, чем опорочил репутацию Компартии. Также было установлено, что он организовывал на общественные средства дорогостоящие банкеты и проживал в, мягко говоря, нескромных апартаментах.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший высокопоставленный законодатель из автономного района Внутренней Монголии на севере Китая Син Юнь был арестован по обвинению в коррупции.

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