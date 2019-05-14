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Зеленский может распустить Раду в качестве наказания — спикер штаба

Политика

Верховная рада идёт против воли избирателей нового президента

Киев, 14 мая 2019, 10:25 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский может распустить парламент в наказание за его деятельность, заявил советник президента Дмитрий Разумков 13 мая в эфире телеканала ICTV.

В качестве примера деструктивной деятельности Рады он привёл законопроект об ограничении полномочий президента, зарегистрированный в парламенте.

«Многие из тех функций, которые хотели упразднить, они относятся к конституционным полномочиям президента. И таким образом происходила ликвидация в определённой степени института президентства. Мы переходили чуть ли не к парламентской республике, где у президента оставались сугубо церемониальные полномочия», — отметил он.

Разумков подчеркнул, что подобные решения противоречат запросам избирателей Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель штаба Зеленского заявил, что с огромной вероятностью министры обороны и внутренних дел Украины не сохранят свои посты после инаугурации нового президента.

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Политическая жизнь Украины
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