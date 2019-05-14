«ЕР» назвала участников орловских праймериз на выборы депутата Госдумы

Орел, , 10:19 — REGNUM Список участников предварительного голосования по определению кандидата на дополнительные выборы в Государственную думу Российской Федерации от Орловской области определен на заседании организационного комитета «Единой России» 13 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Участниками предварительного голосования станут: первый вице-спикер Орловского облсовета, руководитель фракции партии «Единая Россия» Михаил Вдовин, директор общеобразовательной школы №33 города Орла Наталья Зубцова, советник генерального директора ООО «Д.К.» Роман Истратов, ректор Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Ольга Пилипенко, студент ОГУ им. И.С. Тургенева, руководитель ВОО ОО «Молодая Гвардия Единой России» Егор Помелухо, помощник депутата Государственной думы РФ Николая Земцова («Единая Россия») Алексей Семин, директор ООО «СтройАктив», депутат Знаменского поселкового Совета народных депутатов Михаил Ставцев.

Процедура предварительного голосования пройдет 26 мая на 142 площадках во всех районах Орловской области. Кандидатам также предстоит серия дебатов, посвященных актуальным проблемам жизни общества.

Как сообщало ИА REGNUM, мандат депутата Госдумы от «Единой России» по Орловской области стал вакантным после смерти Николая Ковалева 5 апреля. Выборы должны состояться в единый день голосования в сентябре 2019 года.