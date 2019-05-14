МИД РФ назвал ошибкой уклонение США от диалога по ядерному разоружению

Москва, , 10:13 — REGNUM Власти США, которые уклоняются от переговоров с Российской Федерацией по ядерному разоружению, совершают «серьёзную ошибку». Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Российской Федерации Владимир Ермаков в интервью РИА Новости.

«Считаем (российская сторона) серьёзной ошибкой уклонение Вашингтона (от переговоров)», — сказал Ермаков.

По его словам, отсутствие полноформатного двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном приводит лишь к нарастанию препятствующих ядерному разоружению факторов и обострению нерешённых проблем.

Читайте также: США не пустили ряд дипломатов из РФ на конференцию о ядерном оружии

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что власти США отказались выдать визы нескольким российским представителям, которые должны были участвовать в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке.

Читайте также: МИД РФ: США готовятся к применению ядерного оружия в Европе