Врио липецкого губернатора встретился с послом Японии

Липецк, , 10:13 — REGNUM Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 13 мая провел встречу с послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. Встреча прошла в рамках заседания Совета губернаторов России и Японии и состоялась в Петровском Путевом дворце в Москве.

Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Игорь Артамонов рассказал о масштабной работе по созданию благоприятных экономических и инвестиционных условий, преференциях для действующих и потенциальных инвесторов в Липецкой области.

«Областная власть придает большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических отношений. В регионе уже много лет работает японский бизнес, и Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества», — подчеркнул Игорь Артамонов. Он пригласил Тоёхиса Кодзуки посетить регион с официальным визитом и получил согласие японской стороны.

В ходе заседания Игорь Артамонов также встретился с принимающими участие в Совете губернаторами ряда японских префектур. В частности, планы развития межрегионального сотрудничества Игорь Артамонов обсудил с губернатором префектуры Окаяма Рюта Ибараги. В этой провинции расположены производственные площадки крупных японских компаний, работающих в таких сферах, как нефтехимия, транспортное и медицинское оборудование, химическая, машиностроительная, сталелитейная, автомобильная, авиационная и текстильная промышленность. Кроме того, префектура известна развитой системой образования, здесь базируются 17 университетов, которые специализируются на подготовке научных, инженерных и медицинских кадров.

По итогам 2018 года товарооборот Липецкой области с Японией составил 10 млн долларов. Доля импорта в товарообороте — 97%, экспорта — 3%. Основные группы импорта — это машиностроительная и химическая продукция (полимеры, резина). Липецкая область экспортирует в Японию автомобильные шины.