Вторник, 14 Мая 2019 года
10:30:03 МСК

Врио липецкого губернатора встретился с послом Японии

Политика

Липецкая область заинтересована в расширении сотрудничества с японскими инвесторами, заявил Игорь Артамонов

Липецк, 14 мая 2019, 10:13 — REGNUM  Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 13 мая провел встречу с послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. Встреча прошла в рамках заседания Совета губернаторов России и Японии и состоялась в Петровском Путевом дворце в Москве.

Участники встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Игорь Артамонов рассказал о масштабной работе по созданию благоприятных экономических и инвестиционных условий, преференциях для действующих и потенциальных инвесторов в Липецкой области.

«Областная власть придает большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических отношений. В регионе уже много лет работает японский бизнес, и Липецкая область заинтересована в расширении делового сотрудничества», — подчеркнул Игорь Артамонов. Он пригласил Тоёхиса Кодзуки посетить регион с официальным визитом и получил согласие японской стороны.

В ходе заседания Игорь Артамонов также встретился с принимающими участие в Совете губернаторами ряда японских префектур. В частности, планы развития межрегионального сотрудничества Игорь Артамонов обсудил с губернатором префектуры Окаяма Рюта Ибараги. В этой провинции расположены производственные площадки крупных японских компаний, работающих в таких сферах, как нефтехимия, транспортное и медицинское оборудование, химическая, машиностроительная, сталелитейная, автомобильная, авиационная и текстильная промышленность. Кроме того, префектура известна развитой системой образования, здесь базируются 17 университетов, которые специализируются на подготовке научных, инженерных и медицинских кадров.

По итогам 2018 года товарооборот Липецкой области с Японией составил 10 млн долларов. Доля импорта в товарообороте — 97%, экспорта — 3%. Основные группы импорта — это машиностроительная и химическая продукция (полимеры, резина). Липецкая область экспортирует в Японию автомобильные шины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-японские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить