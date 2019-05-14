Ле Пен выступила в парламенте Словакии по приглашению партии «Мы — семья»

Братислава, , 09:45 — REGNUM 13 мая лидер французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прибыла в Словакию по приглашению местной консервативной партии «Мы — семья» (SME Rodina). О визите в Братиславу Ле Пен рассказала на своей странице в Twitter.

Марин Ле Пен выступила в словацком парламенте, где рассказала о планах своей партии в преддверии выборов в Европейский парламент и о своем видении происходящих в Европе событий.

«Мы переживаем исторический момент, находимся накануне крупного политического сдвига в Европе. Концепция Европы, которая отвергает право наций на существования, авторитарное видение тюрьмы Евросоюза массово отвергаются народами», — сказала она.

«В рамках этой идеологии Европейский союз видит себя не как цивилизационную совокупность, а как огромный рынок, то есть торговое пространство, предназначенное для бесконечного расширения», — пояснила Ле Пен.

Марин Ле Пен пожелала удачи своим словацким друзьям и лидеру партии Борису Колларуна выборах в Европейский парламент.

«Вместе мы сформируем суперфракцию в Европейском парламенте в конце мая!», — заявила она.

Напомним, Ле Пен является лидером фракции «Европа наций и свобод» в Европейском парламенте, куда входят правые партии из разных стран. Словацкая партия Коллара «Мы — семья» была создана в 2015 году, а уже в 2016 году прошла в местный парламент, набрав на выборах 6,62% голосов. Эта партия не относит себя ни к правым, ни к левым и выступает против миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, член Европейского парламента Даниэль Кон-Бендит потребовал расследовать заграничные связи Ле Пен, обвинив ее в работе на США и Россию.

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