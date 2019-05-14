РФ и США нужно поделить мир на «сферы влияния» — The National Interest

Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Отношения между Москвой и Вашингтоном могли бы улучшиться на фоне раздела мира на «сферы влияния». Об этом пишет политолог Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

По мнению автора материала, США пытаются удерживать под своим влиянием все Западное полушарие, однако РФ из-за поддержки правительства Венесуэлы якобы бросает прямой вызов Вашингтону.

«Москва оказывает существенную финансовую поддержку правительству Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро), — пишет Карпентер. — Кремль также предоставляет ему ощутимую военную помощь».

При этом политолог отмечает, что сам Вашингтон действует на территории стран, входящих в зону влияния России. Так, власти США поддерживают вступление Грузии и Украины в Североатлантический альянс, а также направляют военных и технику в Восточную Европу и в Черное море.

По мнению автора, России и США нужно поделить планету на «сферы влияния» и сохранять договоренности, чтобы избежать конфронтации и дальнейшего витка напряжения.

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