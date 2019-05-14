Анкара, Турция, 14 мая 2019, 09:14 — REGNUM
Представители турецкого агентства по оказанию помощи предоставили бесплатные обеды для жителей Судана, сообщает 14 мая Anadolu Ajansi.
Вкусить пищу, привезенную из Турции, смогли около 1 тыс. 500 студентов столичного города Хартум. В мероприятии принял участие посол страны в Судане Ирфан Незироглу, а также прочие представители Анкары.
Напомним, турецкая благотворительная организация планирует предоставлять бесплатные обеды для многих мусульманских стран на протяжении всего священного праздника Рамадан.