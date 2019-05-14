Загадочные алтайские праймериз: воспитатели массово двинули в политику

Горно-Алтайск, , 09:15 — REGNUM В Республике Алтай предварительное голосование «Единой России» обещает быть весьма любопытным. Как сообщил главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев, помимо прочих, кандидатами в депутаты Госсобрания Республики Алтай под крылом единороссов возжелали стать семь из десяти воспитателей дошкольной группы «Росток» школы № 13 города Горно-Алтайска.

«Семь из десяти! Айжана Мойнина, Айару Комудякова, Аяна Карушева, Алена Кудачинова, Ольга Фролова, Юлия Веселева, Мария Иртаева. А учитывая, что еще и замдиректора школы № 13 участвует в праймериз, то это место можно с уверенностью назвать загадочным. Что-то вроде бермудского треугольника, видимо. Кто туда попадает, идет на праймериз», — иронизирует главный редактор сайта «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдет в единый по всей стране день — 26 мая 2019 года. Для его проведения в Республике Алтай созданы 49 счетных участков. В предварительном голосовании планируют принять участие порядка 120 жителей республики, в том числе сенаторы Владимир Полетаев и Татьяна Гигель, спикер Госсобрания Владимир Тюлентин, вице-премьер Григорий Пильтин, депутат горсовета Игорь Яимов, а также — много действующих депутатов и известных общественников. Общее число поданных заявлений превысило 7200. Процедура предварительного голосования «Единой России» во многом схожа с привычными выборами.