Французское агенство развития выделит 1 млн евро в помощь рыбакам в Палу

Джакарта, , 09:18 — REGNUM Французское агентство развития выделило 1 млн евро или около 16,24 млрд рупий в помощь рыбакам индонезийского города Палу, который в сентябре 2018 года сильно пострадал от землетрясения и цунами, сообщает Antaranews.

Известно, что финансовая помощь была оказана CCFD-Terre Solidaire, французской неправительственной организацией.

«Франция быстро отреагировала на цунами и землетрясение в Палу, оказав гуманитарную помощь. Около 40 сотрудников безопасности и два подразделения по очистке воды были развернуты в Палу. Восемь месяцев спустя я рад, что французские организации мобилизованы для поддержки восстановления местной экономики, предоставив 650 судов местным рыбакам, которые потеряли всё», — говорится в письменном заявлении посла Франции в Индонезии и Восточном Тиморе Жан-Шарль Бертонне в Джакарте.

Соглашение о помощи было подписано Французским агентством развития и неправительственной организацией CCFD 7 мая 2019 года, свидетелями чего стали посол Франции, член французского парламента Анн Женнетт и губернатор индонезийской провинции Центральный Сулавеси Лонгки Джанггола.

Напомним, Французское агентство развития является всеохватывающим государственным финансовым институтом, который стремится улучшить повседневную жизнь людей в развивающихся странах за пределами Франции. Через сеть из 85 представительств агентство работает в 109 странах мира и в настоящее время поддерживает более 3600 проектов. В Индонезии агенство начало работать в 2007 году.